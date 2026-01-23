Torna il maltempo in Campania scatta l' allerta meteo | le previsioni

Torna il maltempo in Campania, con un’allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile regionale. L’avviso sarà in vigore dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio e interesserà diverse zone della regione, tra cui la Piana campana, Napoli, le Isole, l’Area Vesuviana e l’Alto Volturno. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante questa giornata.

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani (sabato 24 gennaio), sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e

