Torna il maltempo | scatta l’allerta meteo in Campania

2anews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avviso di allerta meteo in Campania per temporali di livello Giallo è stato emanato dalla Protezione Civile per la giornata di domani. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi . 🔗 Leggi su 2anews.it

