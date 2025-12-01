Torna il maltempo | scatta l’allerta meteo in Campania
Un avviso di allerta meteo in Campania per temporali di livello Giallo è stato emanato dalla Protezione Civile per la giornata di domani. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi . 🔗 Leggi su 2anews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna il maltempo in Campania: allerta meteo per temporali intensi - facebook.com Vai su Facebook
In Calabria la tregua è già finita, torna il maltempo: dal pomeriggio piogge e temporali Vai su X
Torna il maltempo in Toscana, scatta una nuova allerta gialla. Temporali forti, le zone interessate - Il provvedimento, emesso dalla sala operativa della protezione civile, scatterà dalle 18 di oggi, sabato 15 novembre, e sarà ... Si legge su lanazione.it
Torna il maltempo su parte d'Italia, forti piogge a Sud e Isole - Una perturbazione partita dalla Spagna e alimentata nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia, provoca maltempo nel Sud Italia. Riporta ansa.it