Un Natale vibrante e dal sapore internazionale: è quello che ha vissuto ieri pomeriggio Riccione grazie allo straordinario show “A Soulful Christmas”. Direttamente da New York, Michael Mwenso & The Shakes hanno regalato un concerto trasformando l’appuntamento natalizio in piazzale Ceccarini in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Quando il Natale parla jazz, soul e funk: lo show internazionale di Michael Mwenso & The Shakes

Leggi anche: Gospel, funk e jazz con Spiagge Soul Holy Fellas, Ginga, Dj Lelli: torna Christmas Soul

Leggi anche: Gospel, funk e jazz con Spiagge Soul Holy Fellas, Ginga, Dj Lelli: torna Christmas Soul

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Big Soul Mama, Jazz Combo e Angel Choir in concerto a Cisterna nel week end dedicato al Natale; CISTERNA, A TUTTO GOSPEL, SWING E JAZZ; Un Babbo Natale ‘rock&blues’. Esplodono i riff dei ’Guitar Shots’; Natale al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo: il programma degli eventi.

Pausa al Mercato Centrale per Natale in Jazz - Se passate da Firenze e volete portare con voi un assaggio delle tradizioni gastronomiche genuine non saltate il Mercato Centrale. ilsole24ore.com

Natale all’Auditorium Parco della Musica: i concerti gratuiti tra gospel, jazz e tradizione popolare - Roma si prepara a vivere un Natale all’insegna della musica e della condivisione con la rassegna di concerti gratuiti “Natale sotto l’albero”, in programma alla Cavea dell’Auditorium Parco della ... msn.com

Quando a Natale il silenzio parla al cuore, a Fano c’è un luogo dove la Natività prende vita. È il Presepe di San Marco creato negli anni da Don Marco. Un racconto in movimento, capace di emozionare grandi e piccini. Oltre 500 statuine, decine di diorami, g - facebook.com facebook