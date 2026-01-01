Film & Food Festival Nolan Funk tra le stelle di Sorrento

Il Film & Food Festival di Sorrento, alla sua quarta edizione nel 2026, unisce cinema, musica e gastronomia in un evento dedicato a appassionati e professionisti. Tra gli ospiti, Nolan Funk si distingue come protagonista tra le stelle dello spettacolo. L’evento si svolge nella suggestiva cornice della Penisola Campana, offrendo un’occasione unica di incontro tra arte e tradizione culinaria.

Super stelle dello spettacolo e grandi chef protagonisti della quarta edizione del Sorrento Film & Food Festival 2026, pronto a trasformare la Penisola Campana in un palcoscenico di cinema, musica e eccellenze culinarie. Già in costiera il nuovo volto del cinema internazionale Nolan Funk, noto per Partner Track, The Flight Attendant e Counterpart, e atteso nel 2026 nel film “Eternity” di Jamie Marshall, al fianco di William H. Macy, sarà tra i protagonisti della kermesse. Accanto a lui il collega Kristos Andrews (già vincitore di 11 Emmy Awards, soprattutto per la serie TV The Bay), la produttrice Meadow Williams e la sceneggiatrice Celeste Fianna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sorrento. Cinema e enogastronomia al Film & Food Festival - Giunto alla quarta edizione, il Sorrentofff vanta un albo d’oro di assoluto prestigio, nel quale figurano già Premi Oscar come Billy Augusto, Bobby Moresco, Nick Vallelonga e Gianni Quaranta, insieme ... sorrentopress.it