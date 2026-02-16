Topi al liceo Grigoletti | Il problema non è sorto all’improvviso Una volta avvisata la Regione è i

I topi nel liceo Grigoletti sono comparsi da tempo, ma solo ora la Regione ha deciso di intervenire. La presenza di roditori si è verificata in più zone della scuola, causando preoccupazione tra studenti e insegnanti. Quando i primi segnali sono stati segnalati, l’amministrazione scolastica aveva già informato le autorità locali, ma i problemi si sono ripresentati più volte nel corso degli ultimi mesi. La Regione ha quindi organizzato un intervento di disinfestazione, cercando di risolvere un problema che si trascina da anni.

Topi al Grigoletti: Intervento Regionale e un Problema Annoso nella Scuola Pordenonese. Pordenone – Una presenza di roditori all'interno del liceo Grigoletti ha portato a un intervento coordinato della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e dell'Edr (Ente Decentrato Regionale). L'azione è scattata a seguito di segnalazioni protratte nel tempo e di una richiesta formale da parte dell'istituto scolastico, datata 13 febbraio 2026, per garantire la sicurezza e l'igiene degli ambienti frequentati da studenti e personale. Una Situazione Non Improvvisa. L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato come la situazione al Grigoletti non sia emersa all'improvviso.