Topi al liceo Grigoletti | Il problema non è sorto all’improvviso Una volta avvisata la Regione è intervenuta

Un problema di topi al liceo Grigoletti ha causato preoccupazione tra studenti e insegnanti. Secondo i responsabili, i segnali di infestazione erano visibili già da mesi, ma nessuno aveva segnalato nulla alle autorità. Quando la Regione è stata informata, è intervenuta rapidamente per risolvere la situazione.

"È evidente che il problema della presenza di topi nella scuola non si è manifestato all'improvviso, vi sono state avvisaglie nei mesi precedenti nei mesi precedenti che non sono state oggetto di comunicazioni agli uffici preposti". Il commento è dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, intervenuta sul caso emerso all'interno dell'istituto di via Interna. L'esponente della giunta Fedriga ha spiegato che la Regione si è mossa dopo che, il 13 febbraio scorso, all'Edr di Pordenone è arrivata la richiesta formale di intervento. “Le relazioni tecniche, avviate una volta ricevuta la richiesta formale da parte dell'istituto scolastico, confermano che Regione ed Edr Pordenone si sono attivati con immediatezza, avviando sopralluoghi, verifiche e azioni correttive mirate”.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Per paura dell’infestazione di topi, oltre 500 studenti del liceo Grigoletti di Pordenone hanno deciso di scioperare.

