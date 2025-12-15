Ilary Blasi si sposa ecco data e luogo delle sue nozze con Bastian Muller
Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, secondo le recenti indiscrezioni di Gabriele Parpiglia. Dopo la separazione da Francesco Totti, l’annuncio desta grande interesse tra i fan e i media. La data e il luogo delle nozze sarebbero stati svelati, segnando un nuovo capitolo nella vita della conduttrice.
Ilary Blasi si sposa. L’indiscrezione arriva dalla newsletter di Gabriele Parpiglia. Reduce dalla separazione con Francesco Totti che dovrebbe essere . su Perizona.it. Perizona.it
Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller: data e luogo del matrimonio
Ilary Blasi sposa Bastian: ecco la data delle nozze e dove ci sarà il matrimonio - Lo rivela il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. corrieredellosport.it
Ilary Blasi presto sposa, svelata la data e il luogo delle nozze con Bastian Muller - In attesa del divorzio da Totti, Ilary Blasi è pronta a convolare a nozze con Bastian Muller: svelata la data delle nozze e la location ... libero.it
Ilary Blasi sceglie Ceri per una tappa all’insegna dei sapori del territorio - facebook.com facebook