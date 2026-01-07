Arisa fa visita allo smile designer | come si sta preparando a Sanremo 2026

Arisa si sta preparando per Sanremo 2026 e ha deciso di affidarsi a uno smile designer. Questa figura si occupa di migliorare l’estetica del sorriso, contribuendo a valorizzare l’immagine artistica. La sua visita riflette l’attenzione ai dettagli e alla cura dell’aspetto estetico, elementi importanti per un evento come il festival. Ecco cosa si nasconde dietro questa scelta e come si sta preparando per la prestigiosa manifestazione.

Arisa è tornata a parlare dell'amore, dopo aver raccontato un mese fa di essersi iscritta a un app di incontri per trovare l'uomo giusto. La cantante ha scelto di usare il suo vero nome e ha rivelato di aver parlato principalmente con ragazzi stranieri, anche se un

