Arisa fa visita allo smile designer | come si sta preparando a Sanremo 2026
Arisa si sta preparando per Sanremo 2026 e ha deciso di affidarsi a uno smile designer. Questa figura si occupa di migliorare l’estetica del sorriso, contribuendo a valorizzare l’immagine artistica. La sua visita riflette l’attenzione ai dettagli e alla cura dell’aspetto estetico, elementi importanti per un evento come il festival. Ecco cosa si nasconde dietro questa scelta e come si sta preparando per la prestigiosa manifestazione.
Arisa sarà tra le grandi protagoniste di Sanremo 2026 con Magica Favola, come si sta preparando? Facendo visita allo smile designer: ecco di cosa si occupa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Arisa si prepara a Sanremo 2026: viaggio in Giappone e capelli lunghi effetto messy
Leggi anche: Sanremo 2026, Arisa in gara con Magica favola
Arisa fa visita allo smile designer: come si sta preparando a Sanremo 2026 - Arisa sarà tra le grandi protagoniste di Sanremo 2026 con Magica Favola, come si sta preparando? fanpage.it
Arisa è tornata a parlare dell‘amore, dopo aver raccontato un mese fa di essersi iscritta a un app di incontri per trovare l'uomo giusto. La cantante ha scelto di usare il suo vero nome e ha rivelato di aver parlato principalmente con ragazzi stranieri, anche se un - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.