Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia, dal 2021 al 2025 ben 9.718 magistrati su 9.797 (il 99,2 per cento) hanno ottenuto una valutazione positiva di professionalità dal Consiglio superiore della magistratura, cioè sono stati promossi ai livelli superiori di carriera e di retribuzione. Il risultato, quasi plebiscitario, è in linea con quello registrato nei decenni precedenti. In altre parole, tutti i magistrati (tranne rarissimi casi) – che per legge sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quattro anni, per un totale di sette valutazioni – sono ritenuti bravissimi e impeccabili sulla base dei criteri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Toghe impunite. Hanno sbagliato? Promossi

