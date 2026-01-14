A Milano, alla Bicocca, tutti i 180 posti disponibili per Medicina e Chirurgia sono stati coperti da studenti che hanno superato con successo le tre prove del semestre filtro. Complessivamente, 224 candidati hanno ottenuto la promozione completa, assicurando la copertura totale dei posti riservati. Questi risultati evidenziano l’attenzione degli studenti verso l’ateneo e la competitività della selezione.

Sono 224 gli studenti che hanno superato tutte e tre le prove del “semestre filtro“ in Bicocca: i 180 posti disponibili per la facoltà di Medicina e Chirurgia saranno tutti coperti da chi ha indicato l’ateneo come prima scelta e si è quindi preparato nelle sue aule. Altri sei studenti - dei 224 - accederanno direttamente alla facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria; 38 saranno dirottati nelle altre università indicate come alternative (in base al punteggio nella graduatoria nazionale), insieme a chi non ha superato una o due prove. Dovranno immatricolarsi entro oggi, prima dello scoccare della mezzanotte, o perderanno il posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le graduatorie di Medicina. Bicocca copre tutti i posti con i promossi ai tre esami 224 hanno fatto l’en plein

Leggi anche: Roccapiemonte e l'Ufficio en plein air: cittadini costretti in fila al freddo per accedere ai servizi comunali

Leggi anche: Esame d’ingresso a Medicina, promossi solo tra il 10% e il 15%: il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le graduatorie di Medicina. Bicocca copre tutti i posti con i promossi ai tre esami 224 hanno fatto l’en plein.

Bicocca e Statale. Semestre filtro: a Medicina migliaia d'iscritti - Un esercito di aspiranti medici si sono iscritti alla Statale e in Bicocca, utilizzando il "semestre filtro": niente test di accesso dunque tra sei mesi sarà la graduatoria a stabilire chi va avanti. ilgiornale.it

Medicina. Mur: “Il 12 gennaio 2026 la pubblicazione delle graduatorie nazionali” - Il Ministro Bernini firma il decreto che fissa i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di merito e le modalità per l’immatricolazione all’anno accademico 2025- quotidianosanita.it

Medicina: il 12 gennaio 2026 la pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito - Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che fissa i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di merito e le modalità per l’immatricolazione ... ilsole24ore.com

REGIONE LAZIO: Domanda per le graduatorie annuali di medicina generale, di pediatria di libera scelta e medici militari valide per l'anno 2027 - facebook.com facebook

Sono state annunciate le graduatorie del “semestre filtro” delle università di medicina x.com