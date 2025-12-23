Open Fiber firma il record | 63 Terabit al secondo su lunga distanza La fibra ottica raggiunge la massima velocità mai registrata in Italia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Open Fiber conquista il primato nazionale di velocità di trasmissione su lunga distanza, segnando un nuovo punto di riferimento per l’evoluzione della connettività in Italia e aprendo scenari fino a ieri riservati alla fantascienza per cittadini, imprese e istituzioni. Il 12 dicembre 2025, l’azienda ha raggiunto la più elevata capacità di trasmissione dati mai registrata nel Paese su una tratta di lunga distanza: 64 Terabit al secondo su oltre 600 chilometri di rete in fibra ottica. Un risultato che dimostra non solo l’eccellenza tecnologica dell’infrastruttura, ma anche il suo potenziale nel supportare applicazioni digitali di nuova generazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

