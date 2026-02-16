Tittarelli affonda il Fabriano il Matelica fa festa nel derby

Tittarelli ha segnato il gol che ha portato alla sconfitta il Fabriano Cerreto, alimentando le speranze del Matelica di vincere il derby. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo, quando l’attaccante ha sfruttato un preciso cross dalla fascia, battendo il portiere avversario. Il match si è acceso dopo l’intervallo, con il Fabriano che ha cercato di reagire, ma senza riuscire a trovare la via del gol. Nel frattempo, il Matelica ha mantenuto alta la pressione, portando a casa una vittoria importante in trasferta.