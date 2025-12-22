1 URBANIA 0: Ginestra, Montella, Merli, Lapi, Marino, Mengani N., Mengani E., Antonioni (30’ st Bucari), Tittarelli (43’ st Carsetti), D’Errico, Bonvin. All. Scandurra. URBANIA: Casadei, Kalombo (16’ st Serges), Antoniucci, Del Compare, Conti, Olivi, Triana (35’ st Diene), Manna, Vrioni (22’ st Fagotti), Sarli, Zingaretti. All. Ceccarini. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Rete: 30’ Tittarelli. Note: spettatori 200 circa; ammoniti Montella, Merli, Kalombo, Manna; angoli: 1-11. Con il direttore generale Gabriele Scandurra in panchina (non ci sono ancora novità sul tecnico che subentrerà a mister Ciattaglia), il Matelica chiude il 2025 con una vittoria pesante firmata dall’ultimo arrivato, il bomber Gabriele Tittarelli, che alla mezz’ora del primo tempo trova subito la zampata vincente deviando sotto porta un tiro-cross di D’Errico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancora poche certezze sul tecnico che subentrerà a Ciattaglia. Tittarelli riporta il sorriso a Matelica. L’ultimo arrivato stende l’Urbania

Leggi anche: Il bilancio di Ciattaglia. "Matelica, quella rete mortifica la buona gara»

Leggi anche: Eccellenza. Il nuovo Matelica sfida l’Urbania

