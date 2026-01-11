qui matelica la squadra per i gol confida su tittarelli

Qui Matelica affronta Montefano in una sfida importante per entrambe le squadre, distanti un punto in classifica. La partita rappresenta un’occasione per migliorare la posizione e proseguire nel percorso di crescita. La squadra di casa si affida a Tittarelli, il suo punto di riferimento, nella speranza di ottenere i tre punti e consolidare la propria posizione in classifica.

Un punto separa Matelica e Montefano, le due squadre che oggi si affrontano per cercare di risalire la china verso una posizione di classifica più tranquilla. I biancorossi, guidati in panchina da Gabriele Scandurra, hanno chiuso il 2025 con un importante successo contro l’Urbania, mentre il Montefano ha archiviato l’anno vecchio con un pareggio (0-0) sul campo della Sangiustese. Entrambe le squadre hanno subito finora 18 gol; in attacco invece ha fatto meglio il Montefano con 18 reti realizzate contro le 15 del Matelica. Indubbiamente la formazione biancorossa ha lamentato spesso assenze pesante sul fronte offensivo, e questo ne ha pregiudicato il bottino realizzativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

