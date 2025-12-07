Nascondino tiro alla fune e mosca cieca | si gioca in piazza

Tempo di lettura: 2 minuti Nascondino e mosca cieca, acchiapparella e tiro alla fune, ma anche il pallone e le giostre: i giochi della tradizione incontrano i bimbi digitali in piazza a Napoli grazie a ‘Lunapartenope’, l’iniziativa di Ansev (Associazione nazionale spettacoli viaggianti), che sarà ospitata domani 8 dicembre a partire dalle 11 alla giostra storica di piazza Gian Battista Vico a Napoli per poi proseguire nelle prossime settimane nei nei vari parchi giochi cittadini che hanno aderito. Sostenuto dalla Regione Campania e patrocinato dal Comune di Napoli, il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini, i giovani e le famiglie a non dimenticare la forza dei aggregazione del gioco nelle forme tradizionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche questi approfondimenti

Meriti qualcuno che non giochi a nascondino con i sentimenti. Qualcuno che non ti fa elemosinare attenzione, che non si tira indietro ogni volta che ti avvicini, che non trasforma la tua sensibilità in un peso. Le relazioni sane non nascono dal trattenersi, ma dal - facebook.com Vai su Facebook

Nascondino, tiro alla fune e mosca cieca, si gioca in piazza - Nascondino e mosca cieca, acchiapparella e tiro alla fune, ma anche il pallone e le giostre: i giochi della tradizione incontrano i bimbi digitali in piazza a Napoli grazie a 'Lunapartenope', l'inizia ... Si legge su ansa.it

IL PROGETTO - "Lunapartenope", i giochi tradizionali incontrano i nativi digitali, gli spettacoli dell'Ansev a Napoli - Da un semplice calcio ad un pallone, al nascondino, all’acchiapparella, alla mosca cieca e al tiro alla fune, fino alle giostre tradizionali. Lo riporta napolimagazine.com

Tiro alla fune, non si ferma la super stagione dei Bellatores - Non si ferma la super stagione dei Bellatores, società di tiro alla fune di Monte Urano che proprio domenica scorsa ha conquistato un altro titolo italiano, in occasione dela tappa finale del ... Come scrive ilrestodelcarlino.it