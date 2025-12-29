Putin Zelensky e Trump continua il tiro alla fune sulla pace in Ucraina | è più vicina o no?

Il conflitto in Ucraina resta al centro dell’attenzione internazionale, con i recenti incontri tra Zelensky, Trump e Putin che alimentano speranze e incertezze sulla possibilità di una risoluzione. La visita di Zelensky a Trump e le tensioni con la Russia rappresentano momenti chiave nel percorso verso una possibile pace. In questo contesto, si analizzano le mosse dei principali protagonisti e le prospettive future del conflitto.

La guerra in Ucraina potrebbe finalmente vedere uno spiraglio di pace. Oggi, 28 dicembre 2025, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago in Florida per discutere un piano articolato che potrebbe mettere fine al conflitto iniziato nel 2022. Secondo quanto dichiarato dai due leader, l’ intesa su circa il 90-95% di un documento in venti punti è stata raggiunta, ma restano da sciogliere i nodi più complicati. Prima di sedersi al tavolo con Zelensky, Trump ha avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, durata tra un’ora e mezza e due ore e mezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Putin, Zelensky e Trump, continua il tiro alla fune sulla pace in Ucraina: è più vicina o no? Leggi anche: Trump insiste: “La pace è vicina”. Ma Putin e Zelensky frenano Leggi anche: Trump e Zelensky: più vicini alla pace. Il nodo Donbass e la risposta di Putin Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'entrambi vogliono l'accordo'; Mar-a-Lago: Zelensky e Trump sono ottimisti ma su Donbass e zaporizhzhia manca ancora la risposta di Putin; Trump dopo il meeting con Zelensky: “Vicini all’intesa”. Ma nulla di concreto su Donbass e tregua. Zelensky a Mar-a-Lago, stretta di mano con Trump. Donald telefona a Putin. «Contrari alla tregua» - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmessaggero.it

Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'un accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane' - Donald Trump appare ottimista accanto a Volodymyr Zelensky al termine del loro incontro, preceduto da una lunga e " ... ansa.it

Negoziati sull'Ucraina, il «tiro alla fune» di Putin e Zelensky con Trump e il pressing Usa. La proposta: il Donbass a Mosca e garanzie per Kiev - Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». msn.com

Trump & Putin: l’ultima offerta a Zelensky per salvare l’Ucraina Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook

Trump chiama Putin e poi vede Zelensky: “Vicini all’intesa”. Ma restano i nodi Donbass e tregua x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.