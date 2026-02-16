Tir in fiamme in autostrada traffico bloccato

Un tir ha preso fuoco sull’autostrada A10, causando una grande colonna di fumo nero che si vede da lontano. Le esplosioni hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti di Sestri Ponente, che hanno visto il fumo salire nel cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la carreggiata. Il traffico è stato bloccato completamente, creando lunghe code in entrambe le direzioni.

Una serie di forti boati, poi un'alta colonna di fumo nero visibile a distanza: questi i segnali che hanno allarmato i residenti di Sestri Ponente, a causa dell'incendio che ha coinvolto un tir sull'autostrada A10. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e di Autostrade. All'arrivo dei soccorsi, il mezzo si trovava già sulla corsia di emergenza. L'autista, fortunatamente, si è messo in salvo autonomamente dopo aver notato il fumo fuoriuscire dal veicolo.

Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, si è verificato un incidente tra due tir sull’autostrada A26.

Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina.

Drammatico incidente in autostrada: due morti tra le fiamme

