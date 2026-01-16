Scontro tra due tir in autostrada | traffico bloccato e coda chilometrica

Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, si è verificato un incidente tra due tir sull’autostrada A26. L’incidente ha provocato il blocco della carreggiata, determinando una coda di veicoli e rallentamenti lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, sull’autostrada A26, dove il traffico è rimasto bloccato causando una coda chilometrica. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l’A10, in direzione Pra’. Pesanti però le ripercussioni sulla viabilità: il traffico per le 15,4o risulta bloccato con una coda di circa sei chilometri in direzione Genova. I mezzi di soccorso sono al lavoro per rimuovere i mezzi incidentati e riaprire almeno una corsia nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Incidente in autostrada: prima traffico bloccato, poi coda chilometrica Leggi anche: Scontro tra auto sull’autostrada: traffico bloccato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente tra auto e camion sulla A21, morto 51enne di Borgofranco d'Ivrea; Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma; Incidente in A4, tir sbanda e si schianta contro le barriere di calcestruzzo: coinvolto anche un furgone nell'impatto. Due feriti; Scontro mortale sulla A21 tra Villanova e Asti Ovest: un morto e due feriti. Scontro tra due tir in autostrada: traffico bloccato e coda chilometrica - Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, sull’autostrada A26, dove il traffico è rimasto bloccato causando una coda chilometrica. genovatoday.it

