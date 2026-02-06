Olimpiadi aumentano i controlli al confine | giovane sorpresa con 45 grammi di droga

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli al Brennero in vista delle Olimpiadi. Durante un’ispezione, hanno scoperto una giovane sorpresa con 45 grammi di droga nascosti nello zaino. La ragazza è stata fermata e portata in questura, mentre proseguono le indagini per capire se ci siano collegamenti con altri traffici. Gli agenti hanno aumentato i controlli a tutto campo per prevenire qualsiasi episodio di illegalità durante l’evento sportivo.

Sono state giornate intense quelle appena trascorse per gli agenti di polizia altoatesini che, in occasione dell'inizio dei Giochi Olimpici, hanno incrementato le attività di controllo del territorio, specialmente presso la stazione ferroviaria del Brennero, alla barriera autostradale di Vipiteno.

