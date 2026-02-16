Minacce di morte dopo Inter-Juve l’arbitro La Penna denuncia | indagini in corso

Dopo la partita Inter-Juve, l’arbitro Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte sui social, con insulti e riferimenti diretti alla sua abitazione e ai membri della famiglia. La causa sono le decisioni prese durante la match, che hanno scatenato le reazioni più violente. La Polizia ha avviato le indagini per identificare chi ha inviato i messaggi e garantire la sicurezza dell’arbitro.

(Adnkronos) – Minacce di morte via social, con riferimenti all'indirizzo di casa e alla famiglia, recapitate all'arbitro Federico La Penna nelle ore seguenti a Inter-Juve. Messaggi che hanno coinvolto anche la moglie e le due figlie. A quanto apprende l'Adnkronos, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio sta indagando sul caso. Intanto la Procura di Roma è in attesa di ricevere la denuncia presentata alla Polizia Postale, gli atti arriveranno a piazzale Clodio all'attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco che avvierà un fascicolo di indagine. La Penna si è rivolto alla polizia postale denunciando alcune pesanti frasi ricevute dagli haters: ''Ti sparo'', ''ti ammazzo'', ''ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti''.