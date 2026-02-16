Federico La Penna, arbitro della partita Inter-Juve, ha ricevuto minacce di morte sui social dopo aver fischiato la fine del match. Gli insulti sono diventati così pesanti che lui stesso ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando una denuncia alla polizia postale di Roma. Nei messaggi inviati online, alcuni utenti hanno minacciato la sua incolumità, rendendo necessaria un’indagine immediata.

MILANO – Insulti e minacce di morte all’arbitro Federico La Penna dopo il match Inter-Juve. Una serie di messaggi pubblicati sui social lo hanno spinto a presentare una denuncia alla polizia postale di Roma. Alla luce della denuncia sono state avviate indagini. La Procura di Roma è in attesa della denuncia presentata alla Postale dall’arbitro Federico La Penna in cui lamenta insulti e minacce di morte arrivate via social dopo le polemiche scoppiate nel post partita tra Inter e Juventus. L’incartamento arriverà all’attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco che procederà con l’apertura di un fascicolo di indagine. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Inter-Juve: minacce di morte all’arbitro La Penna. Presentata denuncia. Indaga la Polizia postale

Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alla polizia postale dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social, a causa di un errore durante la partita Inter-Juventus, quando ha assegnato un fallo dubbio tra Bastoni e Kalulu.

Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, a causa delle decisioni prese durante la gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.