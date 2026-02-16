L'arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte e insulti pesanti, tra cui “Ti sparo” e “Sappiamo dove abiti”. La polizia gli ha consigliato di restare in casa per sicurezza. Si tratta di un episodio che riaccende il problema delle minacce rivolte agli arbitri durante le partite di calcio.

“Ti sparo”, “ti ammazzo”, “sappiamo dove abiti”, “ti veniamo a prendere”. Nuovi errori, vecchia vergogna. I profili social dell’arbitro Federico La Penna sono stati inondati di insulti e minacce dopo l’errore sul rosso a Pierre Kalulu per la simulazione di Alessandro Bastoni nel match di sabato sera tra Inter e Juve. Come spesso capita in circostanze simili, la situazione degenera e tantissimi utenti partono con insulti, minacce e robe che nulla hanno a che vedere con il tifo e le lamentele per gli errori arbitrali (lecite, ma entro i limiti). Motivo per cui La Penna – che di professione fa l’avvocato quando non è impegnato sui campi di Serie A ad arbitrare – ha raccolto tutto il materiale testuale (commenti, insulti, messaggi privati) e ha presentato denuncia alla polizia postale, che ha consigliato al direttore di gara e alla famiglia per il momento di rimanere in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti sparo”, “sappiamo dove abiti”: insulti choc all’arbitro La Penna. La polizia gli consiglia di rimanere in casa

Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso.

L’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, e per questo gli hanno consigliato di restare in casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.