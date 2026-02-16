La Penna minacce di morte all' arbitro di Inter-Juventus Gli è stato consigliato di non uscire di casa

L’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, e per questo gli hanno consigliato di restare in casa. La notizia è arrivata pochi giorni dopo il confronto acceso tra le due squadre, che ha lasciato molti tifosi nervosi. La Penna, che ha diretto l’incontro, ha denunciato di aver ricevuto messaggi intimidatori sui social network. Un episodio che ha messo in allarme le forze dell’ordine e ha portato a un incremento dei controlli nelle zone vicine allo stadio.

Non sono state ore facili per l’arbitro La Penna quelle del post derby tra Inter e Juventus a San Siro. Prima l’errore dell’espulsione per il rosso (doppio giallo) di Kalulu per un fallo mai avvenuto su Bastoni, poi il duro faccia a faccia con Damien Comolli e la reazione di Giorgio Chiellini nel tunnel dello stadio. Infine, le minacce. Il giorno dopo il derby d’Italia, l’arbitro La Penna lo ha trascorso a raccogliere materiale per sporgere denuncia alla polizia postale. Preoccupato per l’incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole. Le minacce via social. Ma sarà fermato per un mese Le minacce di morte sono arrivate via social: frasi vergognose, come ormai troppo spesso purtroppo capita in queste situazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - La Penna, minacce di morte all'arbitro di Inter-Juventus. «Gli è stato consigliato di non uscire di casa» Inter Juventus, La Penna e le minacce di morte dopo la direzione del Derby d’Italia: l’arbitro pronto a sporgere denuncia Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo aver arbitrato il Derby d’Italia, una reazione che lo ha spinto a considerare di sporgere denuncia. Minacce di morte all'arbitro dopo Inter-Juve, la Penna sotto choc Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Penna shock: minacciato sui social, paura per la famiglia. La decisione drastica dopo le frasi vergognose ricevute; Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte; Bastoni, minacce social e silenzio dopo le polemiche. Gattuso non vuole punirlo; Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte. Minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve: l’arbitro denuncia, paura per la famigliaSommerso da insulti e messaggi shock sui social dopo le decisioni contestate a San Siro, l'arbitro La Penna si rivolge alla Polizia postale ... fanpage.it La Penna, minacce di morte all'arbitro di Inter-Juventus. «Gli è stato consigliato di non uscire di casa»Non sono state ore facili per l’arbitro La Penna quelle del post derby tra Inter e Juventus a San Siro. Prima l’errore dell’espulsione ... msn.com L'ARBITRO SI ESPONE Cosa è successo dopo Inter-Juventus di sabato sera - facebook.com facebook Intervento di John Elkann dopo Inter-Juventus Il presidente di Exor ha contattato Gabriele Gravina per esprimere forte disappunto dopo l’episodio arbitrale legato all’espulsione di Kalulu. Elkann ha anche contattato Comolli, Chiellini e Spalletti, esprimendo v x.com