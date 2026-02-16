Thelma non sbaglia mai | 34enne trovato con l' hashish Droga nascosta nel comodino

Thelma, 34 anni, è stata trovata con l’hashish perché la polizia ha perquisito la sua casa a Maddaloni. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno scoperto la droga nascosta nel comodino della sua camera. La donna, già nota alle forze dell’ordine, rischia ora di finire sotto processo.

Decisivo il fiuto dell'unità cinofila dei Carabinieri di Sarno. In casa 36 grammi di droga, bilancino e contanti: disposto l'arresto domiciliare Ancora un intervento mirato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno arrestato un 34enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Determinante il fiuto del cane antidroga "Thelma", in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. L'operazione è stata condotta dai militari dell'Aliquota Operativa nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.