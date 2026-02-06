Droga nascosta nel cibo per un detenuto trovati in casa altro hashish e monete antiche

La giovane coinvolta nel tentativo di far entrare droga nel carcere di Agrigento è tornata libera. Ora deve risiedere a Palma, dove ha l’obbligo di dimora. La polizia ha trovato in casa sua hashish e monete antiche, oltre a scoprire che era stata messa ai domiciliari.

È tornata libera, con l'obbligo di dimora a Palma, la giovane finita ai domiciliari nei giorni scorsi per aver tentato di introdurre droga nel carcere "Di Lorenzo" di Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli, accogliendo in parte la richiesta dei difensori Giuseppe.

