F1 | Pirelli le scelte per le mescole degli pneumatici 2026
Mentre il 2025 sta per vivere la sua volata finale, con il confronto a tre per il Mondiale piloti che riguarda Norris, Verstappen e Piastri, la F1 si prepara contestualmente ad affrontare in proiezione la stagione sportiva 2026: quella del cambio di regolamento tecnico. A tal proposito Pirelli, fornitore unico degli pneumatici del circus del motorsport più ambito e prestigioso nel pianeta, ha reso noto di aver definitivo le varie mescole di gomme che porterà l’anno prossimo nei 24 differenti weekend di gara. Saranno 5 le tipologie di pneumatici, da omologare il 15 dicembre 2025: C1 (modello più duro), C2, C3, C4 e C5 (modello più soffice). 🔗 Leggi su Oasport.it
