Terra dei Fuochi maxi operazione della Polizia Metropolitana di Napoli

La Polizia Metropolitana di Napoli ha avviato una maxi operazione contro l’abusivismo e i reati ambientali nella Terra dei Fuochi. Durante i controlli, sono stati sequestrati officine illegali, aree non regolari e mezzi privi di autorizzazioni. Le forze dell’ordine hanno agito in diversi comuni per cercare di fermare le attività illecite che danneggiano il territorio. La lotta contro queste pratiche continua senza sosta.

Controlli mirati contro abusivismo e reati ambientali nei comuni della Terra dei Fuochi: sequestrate officine, aree irregolari e mezzi senza autorizzazioni. Operazione interforze per contrastare reati ambientali. La Polizia Metropolitana di Napoli ha condotto una vasta attività di controllo nei comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, in attuazione degli indirizzi del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Michele di Bari. L'intervento è stato rafforzato anche dalla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che richiama lo Stato italiano a tutelare salute pubblica e ambiente.

