Giunta Decaro l' attesa per le nomine e il lavoro sulle deleghe | Emiliano? Nessun nodo da sciogliere

A una settimana dalla proclamazione, la nuova giunta di Antonio Decaro non ha ancora comunicato le nomine ufficiali. Il sindaco sottolinea di aver già in mente le deleghe e rassicura:

La nuova giunta di Antonio Decaro? Le nomine, a una settimana dalla sua proclamazione, non sono ancora arrivate, ma il presidente ribadisce: "Ho un'idea già da diverso tempo". Lo aveva detto qualche giorno fa, annunciando che avrebbe incontrato anche i partiti della coalizione che lo ha sostenuto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Giunta Decaro, al via il confronto con partiti e movimenti. Rimane il nodo Emiliano

Leggi anche: Giunta in ostaggio. Le deleghe alla Nardini fanno slittare le nomine

