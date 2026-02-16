Teramo | Naxon scopre hashish denunciata visitatrice Allarme Sappe sul traffico di droga e debiti in carcere

A Teramo, Naxon ha trovato hashish durante una visita in carcere e ha denunciato una visitatrice. La donna italiana portava una quantità considerevole di droga, che ha nascosto nel bagaglio. La scoperta ha allarmato le autorità, che temono un aumento del traffico illecito all’interno delle strutture penitenziarie. Il sindacato Sappe ha espresso preoccupazione per i rischi legati alla presenza di sostanze stupefacenti e ai debiti accumulati dai detenuti nel tentativo di acquistarle.

Droga nel Carcere di Teramo Castrogno: il Fiuto di Naxon Svela un Traffico Illecito. Una donna italiana è stata denunciata a piede dopo essere stata sorpresa con una quantità significativa di hashish durante una visita al suo compagno detenuto nel carcere di Teramo Castrogno. L'operazione, condotta mercoledì scorso dalla polizia penitenziaria grazie all'abilità del cane "Naxon", riaccende i riflettori sulla complessa sfida della sicurezza nelle carceri italiane e sul costante tentativo di introdurre sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione all'interno delle mura carcerarie. Un Controllo di Routine e un Fiuto Infallibile.