Cellulari e droga in cella | blitz in carcere del Sappe
Tempo di lettura: 2 minuti nel corso di una mirata e complessa operazione di controllo, il personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ha portato a termine un blitz all’interno di una cella occupata da sei detenuti, tutti originari del Napoletano, procedendo al sequestro di quattro smartphone di ultima generazione e circa 35 grammi di hashish. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Marianna Argenio, vicesegretario regionale SAPPE, evidenzia che “il materiale illecito era abilmente occultato in una intercapedine ricavata nel bagno della cella, individuata esclusivamente grazie all’elevata professionalità, all’esperienza e al senso del dovere del personale operante, che continua a garantire sicurezza e legalità pur essendo costretto a operare in un contesto reso critico dalle persistenti carenze gestionali e organizzative della direzione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
MESSINA (ITALPRESS) – Sei telefoni cellulari e alcune dosi di droga sono stati sequestrati dalla Polizia penitenziaria all’interno della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il ritrovamento, frutto di un #Sicilia #Italpress #Regi - facebook.com Vai su Facebook
Sei telefoni cellulari e dosi di droga sequestrati in un carcere a Barcellona Pozzo di Gotto dlvr.it/TPg4sj Vai su X
Cellulari, armi e droga in cella: arrestati tre detenuti alla Dogaia - Operazione nel carcere di Prato: sequestrati telefoni, armi artigianali e farmaci illegali. Scrive rainews.it
Cellulari e droga in cella. Chiuse le indagini: in 33 sotto inchiesta. Altri nove per i disordini - Sono state già chiuse le indagini sul traffico di cellulari e droga all’interno dei carcere della Dogaia. Secondo lanazione.it
Droga e cellulari alla Dogaia: maxi nuova perquisizione a 564 detenuti - Non si ferma l’azione di contrasto al sistema criminale che ha fatto del carcere pratese della Dogaia un fortino dell’illegalità. Scrive controradio.it
Blitz anticamorra contro il clan Licciardi di Secondigliano: 21 arresti, scoperta la rete dei detenuti coi cellulari in carcere - Tutto passava anche attraverso i telefonini che arrivavano in cella ... Da fanpage.it
Cellulari nelle celle, blitz nel carcere di Tolmezzo: i dispositivi erano usati per contatti con la ’ndrangheta all’esterno - Perquisizioni a tappeto, coordinate dalla Direzione investigativa antimafia di Genova, sono scattate nelle prime ore del mattino in una lunga serie di istituti penitenziari italiani. Da ilgazzettino.it
Droga e cellulari introdotto in carcere con i droni: nuovo blitz a Prato, 29 indagati - Nuovo blitz al carcere di Prato: continua l'introduzione all'interno della struttura di telefoni cellulari e droga, oltre al sistema di minacce violente nei confronti di alcuni detenuti per co ... Segnala msn.com