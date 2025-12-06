Cellulari e droga in cella | blitz in carcere del Sappe

Tempo di lettura: 2 minuti nel corso di una mirata e complessa operazione di controllo, il personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ha portato a termine un blitz all’interno di una cella occupata da sei detenuti, tutti originari del Napoletano, procedendo al sequestro di quattro smartphone di ultima generazione e circa 35 grammi di hashish. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Marianna Argenio, vicesegretario regionale SAPPE, evidenzia che “il materiale illecito era abilmente occultato in una intercapedine ricavata nel bagno della cella, individuata esclusivamente grazie all’elevata professionalità, all’esperienza e al senso del dovere del personale operante, che continua a garantire sicurezza e legalità pur essendo costretto a operare in un contesto reso critico dalle persistenti carenze gestionali e organizzative della direzione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

