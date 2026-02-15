Teramo cane antidroga smaschera traffico hashish in carcere | indagata donna che riforniva i detenuti del Castrogno

A Teramo, un cane antidroga ha scoperto un traffico di hashish all’interno del carcere, portando all’indagine su una donna che forniva droga ai detenuti del Castrogno. Durante un controllo, il cane ha fiutato sostanze sospette in un pacchetto consegnato alla donna, che cercava di passare la droga oltre le barriere del penitenziario. La polizia penitenziaria ha così fermato la donna, trovandola in possesso di un ingente quantitativo di hashish nascosto tra gli effetti personali.

Teramo, Hashish Sventato al Castrogno: Un Cane Antidroga Smantella una Rete di Approvvigionamento. Un'operazione della Polizia Penitenziaria a Teramo ha portato alla denuncia di una donna sorpresa con un ingente quantitativo di hashish destinato ai detenuti della Casa Circondariale Castrogno. Decisivo l'intervento del cane antidroga "Naxon", che ha fiutato lo stupefacente durante i controlli all'ingresso, svelando un tentativo di rifornire il mercato illegale all'interno del carcere. La Scoperta al Varcare la Soglia. Mercoledì scorso, la routine dei controlli all'ingresso del Castrogno è stata interrotta dall'abilità di "Naxon", unità cinofila del Reparto della Polizia Penitenziaria.