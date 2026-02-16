Tensione allo stadio di Trapani tifoso minaccia un rappresentante della squadra avversaria Daspo

Un tifoso del Trapani ha rischiato il divieto di accesso allo stadio dopo aver minacciato un dirigente dell’Altamura durante la partita di domenica scorsa. La tensione è salita quando il supporter ha rivolto insulti e parole minacciose, creando scompiglio tra i presenti. La polizia ha identificato l’uomo e ha deciso di applicare il DASPO, il divieto di frequentare gli eventi sportivi, per tutelare la sicurezza. La scena si è svolta nel settore ospiti, dove alcuni spettatori hanno assistito alle urla e alle minacce.

È stato emesso un provvedimento di DASPO nei confronti di un tifoso del Trapani calcio, dopo che durante una partita sono state rivolte minacce e aggressioni verbali a un rappresentante della squadra ospite. Il provvedimento è stato adottato per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, come comunicato dalla Polizia di Stato. Tensione alo stadio di Trapani Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'attenzione delle autorità verso la prevenzione di condotte illecite in ambito sportivo si è ulteriormente intensificata. Il Questore della provincia di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha adottato il provvedimento in seguito a un'attività info-investigativa condotta dalla DIGOS locale e agli approfondimenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.