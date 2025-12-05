Manovre immobiliari Rai a Milano | dipendenti e giornalisti via da corso Sempione per vendere la sede Muro dei lavoratori

Le grandi manovre urbanistiche investono anche la Rai di corso Sempione, a Milano. I vertici di viale Mazzini, secondo quanto denunciato dai sindacati di giornalisti e lavoratori, stanno infatti progettando di trasferire temporaneamente il centro di produzione Rai di Sempione, “con tutte le sue lavoratrici e tutti i suoi lavoratori, giornalisti, tecnici, operai, impiegati”, negli studi di via Mecenate, periferia est della città. L’allarme dei Cdr per la storica sede di Sempione. Questo, spiega una nota a firma del Cdr della Tgr Lombardia, Fiduciaria Tg3 Milano e Fiduciario Rai Sport Milano, per vendere la storica sede di corso Sempione con maggior agio, in attesa della costruzione del nuovo centro di produzione tv Rai di Milano, di proprietà della Fondazione Fiera Milano, “in cui la Rai andrà in affitto pagando, oltre che le ingenti spese di allestimento, un canone di locazione per 27 anni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

