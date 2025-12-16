rai mobilitazione dei lavoratori sotto la sede di corso sempione a milano

I lavoratori della Rai si sono riuniti in protesta sotto la sede di Corso Sempione a Milano, manifestando contro il possibile trasferimento al Portello. La mobilitazione coinvolge diverse persone, evidenziando le preoccupazioni e le tensioni legate al futuro della sede storica e alle ripercussioni sul personale.

Mobilitazione dei lavoratori della Rai a Milano sotto la storica sede di Corso Sempione. Diverse le persone riunite in protesta per il possibile trasferimento al Portello. “Siamo qui per difendere la Rai di Milano perché, dopo le notizie delle ultime settimane che, come rappresentanti sindacali, abbiamo appreso da voci e indiscrezioni dei giornali, temiamo, e abbiamo ragione di farlo, che il centro di produzione di Milano, che è la culla e la storia della televisione italiana venga ridimensionato, trasferito, mandato in pensione o qualcosa. Non siamo allarmisti, è una prospettiva reale”, hanno detto i sindacalisti Usigrai intervenuti. Lapresse.it

