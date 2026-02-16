Tehran cosa c’è dietro la misteriosa morte della produttrice Dada Eden

Dada Eden, produttrice israeliana della serie TV Tehran, è morta durante le riprese a Atene, e questa vicenda ha alimentato nuove tensioni tra Israele e Iran. Fonti ufficiali non hanno ancora chiarito le cause esatte della sua morte, ma si sospetta che siano legate a questioni legate al suo lavoro o a motivi politici. Nel frattempo, all’interno del set si diffondono voci di tensioni tra i membri del cast e della troupe, mentre le autorità greche indagano sull’accaduto.

Lo scontro tra Israele ed Iran potrebbe essersi spostato in Grecia. Si sa ancora molto poco sulla morte di Dada Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv Tehran, avvenuta durante le riprese della quarta stagione ad Atene. La donna, 52 anni, è stata ritrovata senza vita dal fratello nella sua camera d'albergo, con a fianco delle pillole. Da qui l'ipotesi del suicidio avanzata dagli inquirenti greci, ma ci sono anche dei lividi sul collo e sugli arti della vittima che lasciano pensare a un qualche tipo di violenza subita. Proprio per questo è stata ordinata l'autopsia, nella speranza di ottenere maggiori informazioni.