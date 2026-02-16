È morta Dana Eden produttrice e ideatrice israeliana della serie tv Tehran La polizia | Tutto sembra indicare che si tratti di un suicidio

Dana Eden, produttrice e creatrice israeliana di “Tehran”, si è tolta la vita durante le riprese della quarta stagione in Grecia, secondo quanto riferisce la polizia. La donna aveva 52 anni e il suo decesso ha sconvolto il mondo della televisione, soprattutto perché si trovava nel bel mezzo del lavoro. Un testimone ha raccontato di averla vista nel set poche ore prima del tragico episodio, senza apparenti segni di disagio.

Mondo della tv in lutto. Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv 'Tehran", è morta a 52 anni durante le riprese della quarta stagione in Grecia. Lo hanno confermato i media israeliani, aggiungendo che la polizia di Atene sta indagando a tutto campo. In prima istanza si era parlato anche della possibilità che la donna sia stata assassinata da agenti del governo iraniano, che aveva attaccato la serie televisiva Teheran sui media statali fin dalla sua prima messa in onda. Tuttavia, l'israeliano Canale 12 ha dichiarato stamattina che questa notizia era una "fake news" e che non era stata fatta alcuna menzione di un'indagine per omicidio o del coinvolgimento iraniano.