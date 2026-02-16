Tegola Udinese infortunio per Solet | il difensore ha giocato col dolore prima del forfait
Luca Solet, difensore dell'Udinese, si infortuna durante la partita contro il Sassuolo il 15 febbraio 2026, perché aveva giocato con un dolore persistente. Il giocatore aveva avvertito fastidio già prima dell’incontro, ma ha deciso di scendere in campo comunque. La sua prestazione peggiora a causa del problema fisico, che si rivela più serio del previsto. La squadra, alla fine, subisce una sconfitta casalinga che lascia tutti delusi.
La sconfitta casalinga contro il Sassuolo del 15 febbraio 2026 lascia in dote all’ Udinese un’amarezza che travalica il risultato del campo. Oltre al gol illusorio siglato proprio in apertura, il difensore Oumar Solet ha abbandonato il Bluenergy Stadium con un infortunio muscolare che rischia di pesare sensibilmente sulle rotazioni difensive di Kosta Runjaic. Quello che era apparso inizialmente come un avvicendamento tattico per inserire la punta Gueye nel finale, si è rivelato un forfait obbligato: il centrale francese ha lottato contro il dolore per oltre dieci minuti prima di arrendersi all’86’. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Infortunio Rugani, che tegola per la Juventus: già definiti i tempi di recupero del difensore, ecco quando può rientrare il difensore. Il punto
Juve Udinese, Solet ammette: «Allo Stadium partita molto dura ma…». Il messaggio del difensore friulano dopo il match di Coppa ItaliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Udinese, provino per Kamara verso il Sassuolo. Le novità sui tempi di rientro per Davis; Atalanta, tegola Raspadori! Svelati i tempi di recupero; Serie D Girone D, brutta tegola in casa Pro Palazzolo. Brutto infortunio per un centrocampista della rosa; Juve, niente da fare per Thuram, salta l'Inter! Tutti i convocati bianconeri.
Infortunio Solet: ansia Udinese per le condizioni del suo big. Cosa filtra e quanto potrebbe rimanere ai boxInfortunio Solet: quali sono le condizioni del giocatore dell’Udinese e cosa filtra sui possibili tempi di recupero. Novità importanti Oltre al danno della sconfitta interna, la beffa dell’infermeria. calcionews24.com
FLASH | Infortunio Davis: esito degli esami e tempi di recupero!Infortunio Davis - Tegola non di poco conto per l'Udinese di Runjaic, che perde Davis: l'esito degli esami e quanto starà fuori! fantamaster.it
ESCLUSIVA - Oretse Cinquini, ex ds di Lazio, Udinese, Parma e Fiorentina ha rivelato ai nostri microfoni questo aneddoto riguardo Lilian Thuram. L''intervista completa sul nostro sito #oggisport #esclusiva #seriea #cinquini #thuram - facebook.com facebook