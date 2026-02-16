Tegola Udinese infortunio per Solet | il difensore ha giocato col dolore prima del forfait

Luca Solet, difensore dell'Udinese, si infortuna durante la partita contro il Sassuolo il 15 febbraio 2026, perché aveva giocato con un dolore persistente. Il giocatore aveva avvertito fastidio già prima dell’incontro, ma ha deciso di scendere in campo comunque. La sua prestazione peggiora a causa del problema fisico, che si rivela più serio del previsto. La squadra, alla fine, subisce una sconfitta casalinga che lascia tutti delusi.

La sconfitta casalinga contro il Sassuolo del 15 febbraio 2026 lascia in dote all’ Udinese un’amarezza che travalica il risultato del campo. Oltre al gol illusorio siglato proprio in apertura, il difensore Oumar Solet ha abbandonato il Bluenergy Stadium con un infortunio muscolare che rischia di pesare sensibilmente sulle rotazioni difensive di Kosta Runjaic. Quello che era apparso inizialmente come un avvicendamento tattico per inserire la punta Gueye nel finale, si è rivelato un forfait obbligato: il centrale francese ha lottato contro il dolore per oltre dieci minuti prima di arrendersi all’86’. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

