Juve Udinese Solet ammette | Allo Stadium partita molto dura ma… Il messaggio del difensore friulano dopo il match di Coppa Italia

Juve Udinese, il difensore commenta l’eliminazione sui social: ammette la difficoltà del match ma sprona la squadra a reagire subito in campionato. La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia superando l’Udinese per 2-0 all’Allianz Stadium, grazie all’autogol del giovane Palma e al rigore trasformato da Manuel Locatelli. Se in casa bianconera si festeggia il passaggio del turno, in casa friulana resta l’amarezza per l’eliminazione dalla competizione. A farsi portavoce dello stato d’animo dello spogliatoio ospite è stato Oumar Solet. Il difensore francese, sceso in campo nella sfida di ieri sera, è tornato sui social network per commentare la sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, Solet ammette: «Allo Stadium partita molto dura ma…». Il messaggio del difensore friulano dopo il match di Coppa Italia

