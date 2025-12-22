Infortunio Rugani, il difensore ko per una lesione muscolare: diagnosi pesante e rientro previsto per febbraio, Spalletti perde una pedina preziosa. Se la vittoria contro la Roma ha portato entusiasmo e punti pesanti in classifica, il lunedì mattina alla Continassa ha il sapore amaro dell’emergenza difensiva. Il bilancio medico post-partita, diramato dopo gli esami strumentali effettuati al J Medical, ha confermato le sensazioni negative avute a caldo dallo staff sanitario della Juventus riguardo alle condizioni di Daniele Rugani. Mentre per i compagni Conceição e McKennie si è trattato solo di spaventi gestibili, per il centrale difensivo il verdetto è stato purtroppo molto più severo, privando Luciano Spalletti di un elemento di sicura affidabilità nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Rugani, che tegola per la Juventus: già definiti i tempi di recupero del difensore, ecco quando può rientrare il difensore. Il punto

Leggi anche: Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero: quante e quali partite della Juventus salterà il difensore

Leggi anche: Infortunio Kelly, la Juventus spera nel recupero immediato del suo difensore: come sta il centrale inglese e quando dovrebbe rientrare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve, situazione infortunati: tegola Rugani, lesione al polpaccio. Sospiro di sollievo per Conceiçao e McKennie; Juventus, l’esito degli esami di Rugani: c’è lesione! Conceicao e McKennie…; Juventus, che tegola: Conceição va ko! Bremer…; Infortunio Rugani, spuntano i tempi di recupero: altra notizia terribile per la Juventus!.

Infortuni Juve, picconata e buona notizia: da Rugani a Bremer, le condizioni per Pisa - Un'altra tegola ma anche qualche sospiro di sollievo: su chi può contare Spalletti da subito e per chi serve altro tempo ... tuttosport.com