Infortunio Rugani che tegola per la Juventus | già definiti i tempi di recupero del difensore ecco quando può rientrare il difensore Il punto
Infortunio Rugani, il difensore ko per una lesione muscolare: diagnosi pesante e rientro previsto per febbraio, Spalletti perde una pedina preziosa. Se la vittoria contro la Roma ha portato entusiasmo e punti pesanti in classifica, il lunedì mattina alla Continassa ha il sapore amaro dell’emergenza difensiva. Il bilancio medico post-partita, diramato dopo gli esami strumentali effettuati al J Medical, ha confermato le sensazioni negative avute a caldo dallo staff sanitario della Juventus riguardo alle condizioni di Daniele Rugani. Mentre per i compagni Conceição e McKennie si è trattato solo di spaventi gestibili, per il centrale difensivo il verdetto è stato purtroppo molto più severo, privando Luciano Spalletti di un elemento di sicura affidabilità nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
