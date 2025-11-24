Teatro Mercadante di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena ‘Il Sindaco Pescatore’ con Ettore Bassi

Arriva al Mercadante di Cerignola ‘Il Sindaco Pescatore’, la storia di un eroe normale dei nostri tempi: Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre 2010. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, fratello del primo cittadino, che dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

