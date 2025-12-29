Assalto alle casse continue del Centro Borgo sventato il tentato furto | ecco come

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, alle ore 2.30, un tentativo di furto è stato sventato presso le casse continue del Centro Borgo, situato in via Marco Emilio Lepido, a Bologna. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il furto, garantendo la sicurezza del centro commerciale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

Bologna, 29 dicembre 2025 – Tentato furto stanotte alle 2.30 alle due casse continue del Centro Borgo in via Marco Emilio Lepido. Ma le volanti arrivate pochi minuti dopo la segnalazione di alcuni chiodi posizionati sulla carreggiata sono riuscite a evitare il peggio. La polizia, infatti, arrivata sul posto, ha subito notato un furgone bianco fermo nei pressi di due casse continue del Centro Borgo, e un'altra autovettura ferma poco distante. La fuga del malviventi. Alla vista delle auto i malviventi si sono dati alla fuga a bordo dei due mezzi, ma poi due uomini con il volto coperto a bordo del furgone, dopo diversi metri, sono scesi e saliti sull'auto che è ripartita a forte velocità facendo perdere le proprie tracce.

