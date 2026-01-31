Controllo delle aree vincolate a Niscemi | le forze dell’ordine verificano il rispetto delle misure di sicurezza

Le forze dell’ordine di Niscemi hanno avviato una serie di controlli nelle aree protette del paese. Carabinieri e polizia verificano che le misure di sicurezza siano rispettate, soprattutto nella zona rossa. Le operazioni continuano per prevenire accessi non autorizzati e garantire la sicurezza pubblica.

I Carabinieri di Niscemi hanno intensificato i controlli nelle aree vincolate del comune siciliano, con particolare attenzione alla zona rossa, dove sono state attivate misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati. L'azione è scattata dopo il peggioramento delle condizioni geologiche registrato nelle ultime settimane, con segnali di instabilità che hanno portato all'istituzione di aree ad accesso limitato. Le forze dell'ordine, in collaborazione con il Comune e i tecnici del settore, stanno monitorando costantemente il perimetro della zona rossa, verificando il rispetto delle restrizioni e garantendo la sicurezza dei residenti e dei tecnici autorizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Controllo delle aree vincolate a Niscemi: le forze dell'ordine verificano il rispetto delle misure di sicurezza

