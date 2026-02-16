Taratatà stasera su Canale5 l'ultima puntata con Paolo Bonolis | ospiti e scaletta di lunedì 16 febbraio

Stasera, lunedì 16 febbraio, in onda su Canale5 la seconda e ultima puntata di Taratatà. Sul palco dello show di Paolo Bonolis diversi artisti: da Annalisa a Fiorella Mannoia, da Luca Carboni a Gigi d'Alessio.🔗 Leggi su Fanpage.it

La seconda puntata di Taratata 2026 andrà in onda lunedì 16 febbraio su Canale 5.

Questa sera su Canale 5 torna Taratata con Paolo Bonolis alla guida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntata; Taratata stasera in tv su Canale 5: ospiti e scaletta dello show di Paolo Bonolis; Taratata è il Sanremo di Canale 5: stasera in tv Paolo Bonolis accende la musica con grandi protagonisti; Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraio.

Taratata stasera in tv su Canale 5: ospiti e scaletta dello show di Paolo BonolisA distanza di 25 anni dalla prima volta in TV, torna su Canale 5 Taratata, lo show che unisce musica e intrattenimento con grandi protagonisti dello spettacolo ... fanpage.it

Taratata 2026 con Paolo Bonolis stasera su Canale 5: scaletta e ospiti della prima puntata del 9 febbraioTutto pronto per la prima puntata di Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5: ospiti 9 febbraio 2026 ... superguidatv.it

"Bastoni ha esagerato nell'esultanza Alessandro è intelligente ma è interista nell'animo. Dopo anni di torti subiti qualsiasi interista avrebbe esultato" Queste le parole dell’interista Paolo Bonolis Commenti - facebook.com facebook

Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata» x.com