La seconda puntata di Taratata 2026 andrà in onda lunedì 16 febbraio su Canale 5. Come sempre, tanti cantanti si preparano a salire sul palco per esibirsi. Paolo Bonolis condurrà lo show, che promette ancora musica e sorprese per gli spettatori. La scaletta non è ancora ufficiale, ma si annuncia ricca di performance da non perdere.

Taratata ospiti 16 febbraio 2026, chi ci sarà?. La seconda puntata di Taratatà 2026 andrà in onda lunedì 16 febbraio 2026 su Canale 5. È la serata conclusiva del nuovo evento musicale condotto da Paolo Bonolis, registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo. “Taratata” si propone come uno spazio unico in cui gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità e le melodie che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico anche numerose sorprese. Un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico presente e quello da casa, trasformando ogni serata in una vera e propria Festa della Musica. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Taratata ospiti 16 febbraio 2026, cantanti seconda puntata: la scaletta del concerto con Paolo Bonolis

Approfondimenti su Taratata Ospiti

Ultime notizie su Taratata Ospiti

