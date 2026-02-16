Taratata stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni e gli ospiti in scaletta

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Oggi, lunedì 16 febbraio, dalla ChorusLife Arena di Bergamo, si chiude su Canale 5 la nuova edizione di "Taratata", con la conduzione di Paolo Bonolis. Un secondo e ultimo appuntamento che obbedisce alle regole di uno show musicale che mette al centro la musica senza artifici, restituendole tempo, ascolto e relazione. "Taratata" non nasce oggi: adattamento italiano dell’omonimo format francese, ha attraversato la televisione tra il 1998 e il 2001 su Rai 1, cambiando volti e stagioni: da Enrico Silvestrin a Marco Morandi, fino a Vincenzo Mollica e Natasha Stefanenko.🔗 Leggi su Today.it

Stasera in tv, torna “Splendida cornice”, un programma che negli ultimi anni ha conquistato il suo spazio nel panorama culturale televisivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.