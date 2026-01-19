Zelig 30 stasera in tv la seconda puntata | anticipazioni e comici in scaletta
Programma comico per eccellenza di casa Mediaset, "Zelig" compie 30 anni e ci dice che le battute non hanno data di scadenza, in un luogo dove la risata si rinnova di anno in anno. Canale 5 trasmette oggi, lunedì 19 gennaio, la seconda puntata di “Zelig 30”, una festa che gioca con il passato per.🔗 Leggi su Today.it
Zelig 30, da stasera in tv lo show celebrativo: anticipazioni, comici, ospiti, scaletta
Stasera torna in televisione “Zelig 30”, lo show celebrativo che ripercorre la storia del celebre programma comico. Con anticipazioni su comici, ospiti e scaletta, l’evento offre un’occasione per rivivere i momenti più significativi di questa produzione che, nel corso degli anni, ha saputo mantenere la propria identità e attraversare diverse generazioni. Un appuntamento che rende omaggio a un simbolo della comicità italiana.
Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata
Stasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, torna Zelig, il celebre show comico che festeggia i suoi 30 anni. La prima puntata offrirà nuovi e consolidati talenti del cabaret, presentando il meglio della comicità italiana. Un appuntamento che ripercorre la storia del programma e introduce le novità di questa edizione, mantenendo intatta la tradizione di intrattenere il pubblico con leggerezza e ironia.
Zelig spegne 30 candeline e stasera in tv c'è la grande reunion che celebra i comici dello show - Il primo dei quattro appuntamenti televisivi per festeggiare il trentennale di Zelig vedrà come conduttori la mitica coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ... elle.com
MAX ANGIONI - ZELIG E LA SCENA TAGLIATA
Zelig 30 torna stasera in tv su Canale 5 con la super coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Quattro serate evento con tutti i migliori comici - facebook.com facebook
Stasera su Canale 5 torna #Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio! Ospiti: Aldo Giovanni e Giacomo, il Mago Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz e Cochi Ponzoni! x.com
