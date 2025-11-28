Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 | scelto il format Taratata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno di Bonolis nel prime time Mediaset. Una novità importante riguarda Paolo Bonolis, che si prepara a tornare alla conduzione di un programma di prima serata su Canale 5. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, anticipando una scelta che segna il rientro in grande stile di uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Il progetto riguarda un format già noto al pubblico italiano, trasmesso anni fa sulla Rai, ma inedito per Mediaset. Secondo Candela, il debutto sarebbe previsto tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti interamente dedicati alla musica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#PaoloBonolis torna con un programma in prima serata A inizio 2026, come riporta #GiuseppeCandela su #Dagospia, Paolo Bonolis condurrà due prime serate su #Canale5 dedicate alla musica: "Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Un ritorno fissato - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5: tutte le informazioni sul programma - Un ritorno fissato al momento in palinsesto tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti musicali", scrive Candela prima di specificare quale sarà il ... today.it scrive
Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 con un nuovo show musicale - Previsto per gennaio 2025 vedrà la presenza di artisti italiani e internazionali che si esibiranno dal vivo. Da novella2000.it
E lascia «Avanti un altro!» Paolo Bonolis torna in TV con un nuovo varietà in prima serata - Paolo Bonolis torna protagonista del prime time con un progetto che mira a riportare il grande varietà al centro della programmazione del 2026. Riporta bluewin.ch