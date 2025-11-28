Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 | scelto il format Taratata

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno di Bonolis nel prime time Mediaset. Una novità importante riguarda Paolo Bonolis, che si prepara a tornare alla conduzione di un programma di prima serata su Canale 5. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, anticipando una scelta che segna il rientro in grande stile di uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Il progetto riguarda un format già noto al pubblico italiano, trasmesso anni fa sulla Rai, ma inedito per Mediaset. Secondo Candela, il debutto sarebbe previsto tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti interamente dedicati alla musica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

