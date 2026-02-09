Taratata | lo show musicale su Canale 5 con Paolo Bonolis

Questa sera torna “Taratata” su Canale 5, con Paolo Bonolis alla guida dello show musicale. Gli ascoltatori possono aspettarsi un mix di performance live, ospiti famosi e nuove canzoni. La trasmissione, che va in onda nel prime time, durerà circa un’ora e mezza. I cantanti si esibiranno in diverse location, e sono già annunciate alcune guest star di rilievo. Gli appassionati potranno seguire lo spettacolo anche in streaming, per non perdere neanche un’istante di musica e divertimento.

. Anticipazioni, ospiti, cast, location, quante puntate, cantanti, canzoni, durata, quanto dura, orario, inizio, streaming, scaletta. Taratata è un gande show musicale in due serate condotto in prima visione su Canale 5 da Paolo Bonolis a partire dal 9 febbraio 2026. Al centro i più grandi artisti del nostro panorama musicale. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma chi sono i cantanti e gli artisti che si esibiscono? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

