taratata anticipazioni e scaletta ospiti seconda puntata del 16 febbraio

Il programma Taratata torna in onda il 16 febbraio con una nuova puntata, perché gli autori vogliono regalare musica e divertimento agli spettatori. La scaletta include artisti noti e qualche sorpresa, mentre gli ospiti si preparano a esibirsi davanti alle telecamere. La puntata promette momenti emozionanti e una buona dose di intrattenimento dal vivo.
Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Taratata: le anticipazioni e la scaletta con il cast e gli ospiti della serata del 16 febbraio. Dopo il buon debutto, questa sera su Canale 5 torna la seconda e ultima puntata di Taratata: anticipazioni e ospiti che vedremo in studio e che animeranno l’atteso appuntamento. Chi sono gli ospiti e chi fa parte del cast di Taratata della seconda puntata? Nel corso della serata interverranno i seguenti artisti. Nel dettaglio parliamo: Alessandra Amoroso, Annalisa, Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio. Poi ancora Giuliano Sangiorgi e i Negramaro e Luca Carboni. 🔗 Leggi su Novella2000.it
La seconda puntata di Taratata 2026 andrà in onda lunedì 16 febbraio su Canale 5.
