Sguardi Trinitari sul sociale Per un nuovo agente nel territorio

Il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati” di Taranto ha presentato il volume “Sguardi Trinitari sul sociale” per rispondere alla richiesta di un nuovo approccio nel territorio. La decisione nasce dalla volontà di approfondire le questioni sociali attraverso prospettive religiose e culturali, coinvolgendo attivamente comunità e istituzioni locali. L’iniziativa si inserisce nel percorso iniziato nel settembre 2022, quando si tenne il convegno “Manifesto per una riforma del pensare”. A questa si aggiunge ora un passo concreto: la pubblicazione di un volume che raccoglie riflessioni e analisi sul

Tarantini Time Quotidiano Il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G.Lazzati” Aps-Ets Taranto continua, in piena sintonia con il Dipartimento Jonico UNIBA e la Camera di commercio Brindisi – Taranto, il percorso avviato con il convegnoforum del 15 settembre 2022 intitolato “Manifesto per una riforma del pensare” e che giunge ora ad un importante traguardo con la presentazione del volume “ Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio ” – Cacucci editore. L’evento si terrà venerdì 20 febbraio 2026 a partire dalle ore 15.30, presso il Dipartimento Jonico UNIBA, via Duomo 259, a Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo agente nel territorio Mostra fotografica “Sguardi sul territorio” nella Barchessa di Villa dei Vescovi È inaugurata la mostra fotografica “Sguardi sul territorio” presso la Barchessa di Villa dei Vescovi. Sociale: approvato il contributo di 200 euro a persone fragili per spostarsi sul territorio comunale La giunta comunale ha deciso di concedere un contributo di 200 euro a chi ha difficoltà a muoversi nel territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo agente nel territorio. Sguardi sul disagio giovanile. Fondi per educativa di strada laboratori e sostegno scolasticoIl progetto Sguardi, iniziativa innovativa e strategica per contrastare il disagio giovanile, sarà prorogato fino al 30 giugno. Dal settembre 2023 questo percorso si è rivelato un pilastro per il ... ilgiorno.it C’è un tempo che continua a vivere nei passi di una danza. Un tempo fatto di eleganza, attese silenziose e sguardi che si incontrano sotto una luce soffusa Con il , Campobasso in Love 2026 invita a vivere un sogno senz facebook